Afrique: La FIFA veut que les chaînes arrêtent leurs gros plans sur les jolies supportrices

Alors que des incidents d'homophobie et de racisme étaient particulièrement redoutés pendant cette Coupe du monde, ce sont en fait les cas de sexisme qui ont été les plus nombreux, selon Piara Powar, le directeur de l'organisation Fare Network. Il a notamment évoqué les cas de femmes journalistes agressées, ainsi que le harcèlement de femmes russes dans les rues.

De nombreux médias ont malgré tout publié des sélections de «jolies supportrices [qui] enchantent les tribunes», mais ces choix éditoriaux sont de plus en plus controversés.

Or dans une conférence de presse le 11 juillet, le responsable du programme diversité de la Fifa, Federico Addiechi, a dit qu'il voulait limiter ce genre d'image et qu'il en parlerait avec les chaînes de télé nationales. Réduire le nombre de gros plans sur les femmes sexy n'est pas encore une politique officielle de la Fifa, mais Addiechi a indiqué: «C'est quelque chose que nous mettrons en place à l'avenir, c'est une évolution normale».

