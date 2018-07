Afrique: CAF Ligue des Champions / Bouhenna - « Impératif de réaliser un bon résultat » face à TP Mazembe

Carbone Beni et ses quatre compagnons du mouvement citoyen Filimbi seront à nouveau devant le tribunal jeudi 19… Plus »

Ce rendez-vous de la Ligue des Champions d'Afrique sera arbitré par un trio angolais conduit par M. Helder Martins Carvalho. Le TPM, auteur de deux victoires, occupe la première position du groupe (6 points) devant le MC Alger (4 points) auteur d'un nul à Alger (1-1) face au DHJ (Maroc) et une victoire (0-1) à Sétif face à l'ESS.

« C'est une rencontre très difficile et il est impératif de réaliser un bon résultat. Par la suite on aura à jouer face à cette formation devant notre public et les données vont changer en notre faveur. En ce qui me concerne, je suis prêt au même titre mes coéquipiers à tenir ma place sur le terrain et aider mon équipe à réaliser le match qu'il faut », a confié le défenseur Rachid Bouhenna dans des propos relayés par Le Buteur.

