Congo-Kinshasa: Ilombe Mboyo - Le Belgo-Congolais fait son retour en Jupiler Pro League

L'attaquant belge d'origine congolaise a signé un contrat portant sur deux saisons avec une année en option. Ilombe Mboyo effectue son retour en Belgique et Pro League. Le buteur rejoint un club qu'il connaît bien étant donné qu'il y avait évolué entre 2011 et 2013. Après la Gantoise et l'échec à Genk, le joueur quitte le Limbourg pour une aventure avec le club suisse de Sion. Pas de réel succès, et début 2017, l'attaquant est prêté au Cercle de Bruges en D1B (D2 belge). La saison dernière, il est revenu à Sion, mais n'a marqué que quatre buts.

Courtrai est en pourparlers depuis quelques jours avec l'ancien buteur du Standard et d'Anderlecht Imoh Ezekiel. Pourtant, le club belge vient de présenter une autre ancienne connaissance du championnat belge: Ilombe Mboyo. Celui qui a porté le maillot des Diables Rouges à une reprise est aussi déjà connu du côté du stade des Éperons d'or: lors de la saison 2010-2011, il a inscrit six buts en 23 matchs.

