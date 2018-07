Afrique: Total CAN U17 / Tanzanie 2019 - La CAF dévoile des éliminatoires historiques

On vous l'annonce depuis plusieurs semaines. Pour la première fois, la CAF (Confédération africaine de football) organise les éliminatoires de la CAN U17 d'après ses zones. C'est une décision prise lors du Symposium Africain de Football en juillet 2017 à Rabat (Maroc) et validée par le Comité Exécutif de l'instance.

Ainsi à partir de la mi-juillet, la Cosafa, l'Uniffac, la Cecafa, l'UNAF, l'UFOA B et l'UFOA ont se succéder pour dévoiler leur champion et unique qualifié pour la phase finale du tournoi final prévu en Tanzanie.

Le tournoi de la Zone Sud se tiendra du 19 au 29 juillet en Ile Maurice avec la participation de 12 pays.

La zone Centrale regroupe ses 8 membres en Guinée équatoriale du 3 au 12 août.

Répétition générale pour la Tanzanie qui abritera le Tournoi de la Cecafa du 11 au 26 août.

4 pays seront en compétition en Tunisie du 20 au 28 août pour la Zone Nord.

Le Niger remplace au pied levé le Ghana pour accueillir les 7 pays de l'UFOA B (2 au 15 septembre).

Enfin, le Sénégal sera le pays hôte du tournoi de l'UFOA avec 8 nations, du 9 au 18 septembre. Cette zone qualifiera deux pays puisque le Mali est tenant du titre de la compétition.

« La Coupe d'Afrique des Nations U-17 est la pépinière de nos compétitions et chaque joueur éligible doit avoir la possibilité de participer. Depuis plusieurs mois, nous nous sommes préparés en terme de logistique, d'organisation et d'infrastructure, et nous pouvons dire avec confiance, que nous sommes prêts pour le coup d'envoi », a confié Amr Fahmy, secrétaire général de la CAF pour expliquer le changement de format des éliminatoires de la CAN U17.

La CAF annonce également que tous les matches seront diffusés en direct sur son site web et sur ses réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Twitter).