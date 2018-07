Ile Maurice: Jardin de la Compagnie - La fatigue gagne les grévistes

Par ailleurs, une rencontre est prévue entre les syndicalistes Jane Ragoo et Reaz Chuttoo avec le ministre de l'Énergie et des utilités publiques cet après-midi. La situation des grévistes est à l'agenda de cette réunion. Ces derniers de leur côté attendent désespérément à un dénouement positif de la part du gouvernement.

«Je n'ai pas d'emploi. Je ne sais pas comment faire pour nourrir ma famille. J'espère qu'on trouvera une solution et que nous serons réemployés le plus rapidement possible», a-t-il confié.

Les grévistes sont de plus en plus affaiblis et peinent à se tenir debout. Le fait de se rendre aux toilettes relève d'un parcours du combattant.

Ils ont entamé leur quatrième jour de grève de la faim au Jardin de la Compagnie ce jeudi 12 juillet. Et la fatigue et la faim se fait gravement sentir.

