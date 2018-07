Afrique: CAF Ligue des Champions - Victoire obligatoire pour l'ES Sétif face au Difaâ Hassani El-Jadidi

L'ES Sétif accueillera les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi, le mardi 17 juillet, pour le compte de la 3ème journée de la Ligue des Champions d'Afrique. L'Entente de Sétif a choisi la Tunisie pour peaufiner sa préparation, sous la houlette du technicien marocain Rachid Taoussi, arrivé en provenance du CR Belouizdad.

A quelques jours de ce match, les Sétifiens ne pensent qu'à ce derby décisif. Restant sur deux défaites consécutives lors des deux premières journées face au TP Mazembe à Lubumbashi (4-1), puis contre le MCA (0-1), l'Aigle Noir n'aura pas d'autres choix que de s'imposer s'il veut garder ses chances de se qualifier au prochain tour de la CAF Ligue des Champions.

« Ça sera un derby difficile pour les deux équipes qui vont jouer peut-être leur chance de d'espérer se qualifier au prochain tour. En ce qui nous concerne, je pense que nous n'avons pas le choix. On doit s'imposer et rien d'autre. On reste sur deux défaites consécutives et il va falloir éviter à tout prix un autre faux pas, notamment à domicile. Nous allons faire de notre mieux pour tenter d'avoir le gain du match. Ça sera le meilleur scénario pour poursuivre notre parcours continental et débuter la nouvelle saison sous de bons auspices », a confié le milieu offensif sétifien, Bakir, dans des propos relayés par competition.dz.

Avec zéro point au compteur après deux journées, l'ES Sétif garde toujours ses chances de qualifications. « Je pense qu'en football, rien n'est impossible. Il suffit qu'on gagne deux matches pour qu'on renverse la situation. Le plus important pour nous, c'est surtout d'essayer de remporter ce match contre les Marocains. C'est la clé de la qualification à mon sens, car si l'on gagne, on va se relancer sérieusement dans la course. Et puis, j'estime que rien n'est encore joué. Il reste encore quatre matches, soit 12 points en jeu. Tout reste possible. Il faudra seulement y croire et jouer nos chances jusqu'au bout », a ajouté le joueur.