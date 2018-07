Ile Maurice: Journée mondiale des Gens de mer 2018 - Une série d'activités prévues à Mer Rouge

Les gens de mer jouent également un rôle vital dans l'économie mondiale et le développement durable, permettant aux navires à transporter 90 % du commerce mondial en toute sécurité, efficacement et avec un impact minimal sur l'environnement.

Observée le 25 juin chaque année, cette journée vise à rendre hommage aux gens de mer pour leur inestimable contribution au commerce international et à l'économie mondiale, souvent à grands frais personnels pour eux-mêmes et leurs familles.

Par ailleurs, un dépistage gratuit sera organisé le même jour par le ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie à l'intention d'environ 200 gens de mer et de leurs familles.

De plus, des facilités seront offerts aux gens de mer étranger afin qu'ils puissent communiquer avec leurs familles dans leurs pays natals. Un film sur le détournement et la pollution plastique seront projetés. La Mauritius Maritime Training Academy fera aussi une exposition d'équipements de formation maritime.

Des activités sportives et des concours de jeux seront au programme notamment la natation et le basketball ainsi que le domino, le carrom et le billard. Des animations, danses, et jeux pour enfants seront également au programme.

Le ministère de l'Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, et de la Marine en collaboration avec le Seafarers Welfare Fund et la Mauritius Sailors Home Society organisera une série d'activités le 14 juillet 2018 au Trevessa House Seafarers Centre à Mer Rouge à Port Louis dans le cadre de la Journée mondiale des Gens de mer. Les gens de mer, leurs familles ainsi que le public y sont conviés.

