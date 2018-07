Afrique: Pas de changements de fond, malgré une forte croissance

Le groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa Plc, vient d'ajouter à sa liste croissante… Plus »

Selon l'analyse, l'orientation favorable des cours des matières premières, la demande intérieure robuste, les progrès dans la conduite des politiques macroéconomiques et des stratégies de diversification des économies nationales ont été les principaux moteurs de la croissance africaine récente, qui devrait atteindre 4% par an entre 2018 et 2020.

"Enfin, la croissance en Afrique a un effet plus faible sur la réduction des inégalités et l'amélioration du bien-être qu'ailleurs dans le monde. Si le coefficient de Gini du continent africain avait baissé de 7 points supplémentaires pour se situer à 35 -c'est-à-dire le niveau actuel en Asie - la croissance aurait sorti 130 millions de personnes supplémentaires de la pauvreté pour la période 1990-2016".

"Depuis le début du siècle, l'Afrique est la deuxième région du monde à la croissance la plus rapide après l'Asie, avec un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de 4,7% entre 2000 et 2017. Malgré tout, cette croissance n'a pas été suffisante pour enclencher des changements de fond", relève l'OCDE dans un communiqué, en citant ce rapport.

