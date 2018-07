Afrique de l'Ouest: Mbour - Les acteurs de la pêche artisanale saluent la signature d'un nouvel accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie

"Je voudrais lancer un appel solennel à l'endroit de nos frères et amis pêcheurs de Saint-Louis pour leur dire que nous souhaitons qu'ils utilisent ces accords-là d'une manière rationnelle, tout en respectant la législation mauritanienne, afin d'éviter tout problèmes entre l'Etat du Sénégal et la République islamique de Mauritanie, deux pays frères", a dit Ndiaga Cissé lors d'un point de presse.

Les acteurs de la pêche artisanale, membres de différentes organisations interprofessionnelles, ont salué mercredi, la signature d'un nouvel accord de pêche entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, en marge du dernier sommet de l'Union africaine (UA) et qui constitue un ouf de soulagement pour les pêcheurs sénégalais qui sont de grands voyageurs marins.

