Cote d'Ivoire: Amadou Gon - "C'est un gouvernement de combat pour régler les problèmes des Ivoiriens"

Le Premier ministre a animé le mercredi 11 juillet, après le Conseil des ministres, une conférence de presse. Ci-dessous, l'intégralité des échanges avec les journalistes.

Le Bureau Politique du Pdci-Rda a décidé de se prononcer sur la création du Parti unifié en 2020. Comment se fait-il que ce parti est largement représenté dans ce gouvernement qui avait été annoncé comme un gouvernement Rhdp favorable au Parti unifié ?

Le Président de la République à la dissolution du précédent gouvernement a demandé que le nouveau gouvernement puisse être constitué de membres du Rhdp et des membres de la société civile.

Nous avons deux nominations au titre de la société civile, le Secrétaire d'Etat chargé de la Promotion de l'investissement et la Secrétaire d'Etat chargée des Droits de l'Homme.

Concernant le Rhdp, les partis membres sont tous représentés. Je me suis assuré lors des consultations avant l'entrée au gouvernement que chaque membre ici, qu'il soit du Pdci-Rda, du Rdr qui avait pris une position en tant que parti politique ...idem pour les autres que chacun soit engagé pour la construction du Parti unifié.

C'est donc la logique de la formation de ce gouvernement. Il n'y a donc pas de surprise. Tous ceux qui sont là représentent bien le Rhdp dans l'optique de consolider le Rhdp pour aller à la création du Parti unifié.

Est-ce que le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a été consulté pour la formation de ce gouvernement ?

En ce qui me concerne en tant que Premier ministre, constitutionnellement, j'ai le devoir de travailler simplement avec le Président de la République.

C'est à lui que je rends compte en ce qui concerne la formation du gouvernement... Aussi faut-il ajouter que le Président de la République en a discuté avec le vice-Président de la République.

Comment expliquez-vous le ministère de la ville. Son contenu ?

Je voudrais indiquer que nous avons un pays qui a une forte urbanisation. Les problèmes de la ville sont extrêmement complexes et touchent plusieurs ministères. Vous avez la question de l'urbanisation, de la mobilité urbaine, du désordre urbain qu'on peut constater ... Il nous est donc apparu nécessaire de dire que nous devons améliorer la qualité de vie dans nos villes.

C'est cela l'objectif. Et cela nécessite donc que nous ayons un ministère qui est transversal par nature. Qui aura donc à travailler avec le ministère de la Construction et de l'Urbanisme pour les problématiques de l'urbanisation, qui aura à travailler avec le District d'Abidjan pour un certain nombre d'éléments gérés par cette entité, qui aura à travailler avec le ministère des Transports pour ce qui concerne la mobilité dans nos villes.

C'est donc, un ministère important, mais transversal. Il a aussi pour mission d'assister, de conseiller les villes, les Districts et les communes de Côte d'Ivoire dans leur planification.

Ceci en liaison avec le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle de toutes ces entités. Il aura donc la mission de suivre en liaison avec le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, les questions liées au plan d'urbanisme, et le développement des villes , la question de la planification et du développement des infrastructures socio-culturel urbaine...

Des questions comme l'adressage des rues mises en place par le ministère de la Construction et par le ministère de la ville ... Donc, vous devez retenir au bout que la volonté du Chef de l'Etat et de celle du gouvernement est de faire en sorte que la qualité de la vie dans nos villes s'améliore. C'est une problématique en soit qu'il faut prendre à bras le cœur pour répondre aux préoccupations quotidiennes de nos compatriotes.

Avec les ministres au couleur du Pdci-Rda, pensez-vous que ce parti est représenté au gouvernement. ? En tout cas, certains les considèrent comme des dissidents.

Je n'ai pas à me prononcer sur le fait qu'ils soient dissidents ou pas. Je ne crois pas. Ils sont Pdci-Rda. Il n'y a aucun doute. Et je n'ai pas encore entendu de communiqué du Pdci-Rda qui dit le contraire. Ils sont Pdci-Rda, favorables à la création d'un Parti unifié.

Le déguerpissement des populations à Port- Bouët qui se retrouvent dans le cimetière municipal. Qu'est ce qui est prévu par le nouveau gouvernement en vue de trouver une solution aux problèmes de ces vivants qui côtoient les morts ?

Sur cette question, vous vous souvenez qu'il y a eu des inondations au cours desquelles nous avons enregistrées des morts dans la ville d'Abidjan.

Les raisons de ces inondations, en plus des changements climatiques et l'abondance des pluies , nous avons tous fait le constat qu'il y avait un problème de comportement des citoyens qui parfois construisent sur des ouvrages d'assainissement... la décision a été prise et je crois qu'elle a été appréciée par la majorité des Ivoiriens qui ne veulent plus revivre un tel drame dans notre pays que nous puissions déguerpir les populations qui vivent déjà dans les endroits qui les exposent pendant la saison des pluies à la mort.

Mais celles aussi qui obstruent le passage de l'eau. Nous avions indiqué qu'une fois les personnes déguerpies, qu'elles soient recueillies dans des sites qui ont été pré identifiés.

Les maires des différentes communes d'Abidjan avaient indiqué des sites. Dans les communes, où il n'y avait pas de sites, nous avons décidé de mettre des abris avec toutes les commodités pour pouvoir les recueillir en attendant, puisqu'il y avait une urgence de trouver des solutions concernant leur recasement. Voilà ce que nous avons décidé.

Donc, s'il advient que des gens sont au cimetière, cela n'est pas totalement conforme à ce qui avait été décidé. De toutes les façons, le gouvernement ne pouvait pas laisser ces gens à ces endroits à risques. Elles devraient être donc déplacées dans les abris décidés par le gouvernement...

Depuis l'annonce du nouveau gouvernement, sur les réseaux sociaux, tout le monde trouve que ce gouvernement est pléthorique. Est-ce que le train de vie de ce gouvernement pléthorique ne va pas impacter les ressources censées être affectées à l'investissement ?

Pour le caractère pléthorique du gouvernement, vous avez bien noté que l'orientation qui avait été donnée qui est importante est d'avoir un gouvernement ouvert pour la consolidation de la paix en intégrant tous les partis politiques membres du Rhdp pour la création du Parti unifié...

A partir du moment où la décision n'a pas été prise pour avoir ce rassemblement le plus vaste, en ce qui concerne le Rhdp et pour la consolidation de la paix pour notre pays, c'est donc évident que nous allions avoir un accroissement du nombre.

Mais, vous noterez que nous avons 35 ministres et 5 Secrétaires d'Etat. Ceci étant, on fera les calculs pour voir quelle en est l'incidence au niveau budgétaire. Je pourrai vous la communiquer et vous verrez que ce n'est pas cela qui va contrarier le programme d'investissement public.

Après la publication du nouveau gouvernement composé en majorité des cadres favorables au Parti unifié, des voix se lèvent déjà pour dire que c'est un gouvernement pour accompagner une quelconque ambition pour 2020. Est-ce que vous pouvez rassurer les Ivoiriens sur cette conception ?

Le gouvernement a pour ambition de travailler chaque jour pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Vous avez noté que dans mon introduction sur la composition du gouvernement, j'ai indiqué qu'un certain nombre de départements ont été créés de manière spécifique pour faire face à l'actualité et aux urgences que nous vivons.

Je crois que créer un portefeuille pour l'Hydraulique pour régler le problèmes de l'approvisionnement en eau potable que ce soit dans nos villes et dans nos campagnes après ce que nous avons vécu à Bouaké et dans la partie Nord du pays ou Centre -Nord avec Niakaramandougou, je crois que personne ne peut trouver à redire.

Vouloir gérer de façon spécifique la question de l'assainissement, quand on sait que ce problème est à la base de ce que nous venons de connaitre récemment, personne ne peut trouver de mon point de vue à redire.

Dire que nous voulons avoir un focus sur la promotion de l'investissement, travailler à l'amélioration des affaires, attirer les investisseurs avec comme conséquence créer des emplois pour les jeunes et les femmes, je ne vois pas ce qu'on peut trouver à redire. C'est un gouvernement de combat pour régler les problèmes de nos compatriotes. Il ne faut pas tout voir en question électorale.

Le gouvernement est à la tâche au quotidien et doit veiller pour le quotidien de nos compatriotes s'améliore. Et c'est à cela que nous sommes engagés. C'est ce que le Président de la République nous a donnés comme feuille de route.