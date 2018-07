Tunisie: « Les nouvelles thérapies sont de plus en plus onéreuses »

Alors qu'il est lié à la sélection jusqu'en 2022, Nabil Maaloul ne veut plus entrainer les Aigles… Plus »

Tout l'enjeu réside dans l'établissement de choix de société. C'est à la société de refuser de prendre en charge un médicament qui coûte un milliard pour traiter un malvoyant et de choisir un autre qui, avec une somme égale, peut traiter trois mille diabétiques. Les autorités ne doivent pas choisir seules, la société doit également exprimer ses choix et les sacrifices qu'elle est prête à consentir.

C'est le choix des produits d'une certaine gamme qui définit le prix. Ce sont les nouvelles thérapies qui sont de plus en plus chères parce qu'elles sont monopolisées. Le prix est fixé par rapport aux revenus des pays du Nord, où le revenu moyen n'a rien à voir avec celui du citoyen tunisien.

