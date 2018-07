Tunisie: Les recettes en augmentation de 26,1%

On constate aussi une amélioration du droit de la consommation de 17,5% en comparaison de la même période de l'année dernière. L'accroissement des recettes douanières n'aurait pas pu connaître un tel élan sans les dispositions prises dans le cadre de la loi de finances de 2018 qui stipule une augmentation de 1 point sur la TVA et le droit de consommation. Un effort constant est, également, déployé par les différents services de la douane tunisienne pour mieux agir avec plus d'efficacité.

Une bonne gouvernance

A noter que la douane a fait l'objet d'une restructuration et d'une modernisation pour organiser ses services sur tout le territoire de la République pour mieux contrôler les marchandises importées en appliquant la réglementation en vigueur en matière de recouvrement des différents impôts. Des ressources humaines bien formées et expérimentées sont ainsi mobilisées en permanence pour surveiller les marchandises transitant par les frontières nationales dans le cadre d'une stratégie basée sur la bonne gouvernance, la transparence et l'efficience.

Un tel effort a permis de réduire, d'une façon significative, le commerce illicite et les importations illégales effectuées par les barons de la contrebande. En effet, les agents de la douane sont déployés sur les principaux points d'accès et effectuent des contrôles minutieux en vue de détecter éventuellement toute marchandise prohibée comme les drogues et les armes. Des moyens performants, comme le scanner, sont utilisés en vue de diagnostiquer d'une façon précise les conteneurs entrant en Tunisie. Des équipements de communication à distance sont également mis à profit pour permettre une diffusion instantanée de l'information entre les équipes opérationnelles sur le terrain et la salle d'opérations.

Le travail se poursuit avec le même élan pour améliorer les recettes de l'Etat en percevant les impôts sur les produits importés. La célérité du service est le cheval de bataille de la douane qui veut fournir les meilleures prestations aux hommes d'affaires et aux particuliers. En effet, les marchandises débarquées doivent être enlevées dans les meilleurs délais par leurs propriétaires pour ne pas encombrer les dépôts qui ne sont pas des magasins de stockage. La douane a été confrontée à ce genre de problème par le passé et des mesures ont été prises pour alléger la charge des dépôts. Les importateurs ont été invités à prendre possession de leurs biens dans les plus brefs délais sous peine de voir leurs produits vendus aux enchères.