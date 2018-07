Cote d'Ivoire: Les principales caractéristiques du nouveau gouvernement

«Pour le faire, il faut que le climat des affaires de notre pays puisse rassurer les investisseurs. Nous faisons beaucoup, mais, le Président de la République nous demande d'en faire plus pour inspirer plus confiance», affirme-t-il en substance.

« La lutte contre la pauvreté constitue un axe extrêmement fort de l'action gouvernementale. Et le Président de la République a tenu à insister sur ce point. Le programme des filets sociaux sera amplifié en matière de nombre de familles qui seront concernées, amplifié en matière de revenus distribués, mais d'accès à l'éducation et à la santé pour les familles concernées », rappelle-t-il.

La question de l'approvisionnement des villes du pays en eau potable justifie, selon lui, la création d'un ministère spécifique de l'Hydraulique. La question des pluies diluviennes à Abidjan et les problèmes d'assainissement ont poussé le Président de la République à mettre en place le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité.

