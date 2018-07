Algérie: Musique - Des concerts programmés à travers le pays durant un mois

Alger — Des artistes, professionnels et amateurs, animeront durant un mois des concerts de musique à travers une trentaine de wilaya à la faveur d'une caravane culturelle qui débutera jeudi.

Organisé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), l'évènement intitulé réunit une pléiade d'artistes algériens connus à l'image Lila Borsali, Idir, Behidja Rahal ou encore Amel Zen, qui animeront, jusqu'au 18 août prochain, des spectacles à travers de nombreuses villes d'Algérie. Outre Alger, Constantine et Oran où sont prévus des méga concerts, la caravane sillonnera également des villes de l'intérieur et du sud comme, Djelfa, Laghouat et Naâma.

Au total, quelque "500 spectacles" sont programmés à cette manifestation culturelle, limitée à la musique. Lors de la présentation, le directeur général de l'Onda, Sami Bencheikh El Hocine, a indiqué que la caravane s'inscrivait "dans le cadre des missions de l'Office pour soutenir les activités culturelles et les artistes".

Interrogé sur le budget consacré à cet évènement, M.Bencheik a dit que le montant n'était encore fixé et rappelé que l'Onda avait dégagé 270 millions pour les galas de l'été 2017, organisés par l'Office national de la culture et de l'information (Onci). "L'Office qui était partenaire des animations artistiques de l'été 2017 n'avait aucun contrôle dans la programmation et le choix des artistes", a-t-il affirmé.

L'Onda qui compte 21.000 membres, organise des manifestations culturelles, financées sur les fonds récoltés au titre du versement de la "copie privée", une redevance à laquelle sont soumis les fabricants et importateurs de supports et appareils d'enregistrement. Près d'un tiers de ces revenus est destiné à l'accompagnement financier des jeunes créateurs et à l'organisation de manifestations culturelles organisées en Algérie et à l'étranger, a précisé le responsable de l'Onda.