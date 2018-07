Algérie: Tizi-Ouzou - La 15ème édition du festival Raconte-ARTs aura lieu du 19 au 26 juillet au village Tiferdoud

TIZI-OUZOU - La quinzième (15ème) édition du festival Raconte-Arts aura lieu du 19 au 26 juillet au village Tiferdoud, dans la commune d'Ifarhounène, (70 km au Sud-est de Tizi-Ouzou).

Poursuivant son périple à travers les communes de la wilaya, le festival itinérant de la musique et des arts organisé par la Ligue des arts cinématographiques et dramatiques de Tizi-Ouzou, emplira de ses sonorités et de ses couleurs cette année le village de Tiferdoud, (situé à 1197 mètres d'altitude), par ailleurs, sacré village le plus propre de la wilaya. "Un choix qui s'est imposé à nous par l'engouement et l'enthousiasme du comité de ce village pour accueillir le festival cette année après avoir fait la demande il y a trois ans déjà", a confié à l'APS, Hacène Metref, Directeur du festival.

Intitulée "Tizi n laryah" (Les vents hurlants), cette 15ème édition accueillera pas moins de 420 artistes, dont une centaine (100) d'étrangers, de différentes disciplines artistiques. A ce propos, a précisé la même source, la commission d'organisation du festival a "reçu et examiné plus de 1000 dossiers de projets, mais n'a accepté que 420 dont 100 étrangers faute de moyens conséquents pour accueillir tout le monde". Les artistes nationaux participant à cette édition "viennent des quatre coins du pays et représentent différentes disciplines, tandis que les étrangers viendront de cinq pays dont la "France, l'Italie, l'Espagne, la Russie et deux (02) artistes du Congo, dont Jaurès Magala, Directeur du festival "la nuit du continent", a indiqué M. Metref.

Au programme, un cocktail riche en sonorités et en couleurs a été concocté pour cette édition comprenant de la musique, du théâtre, de la peinture, du conte, de la poésie et pour la première fois, a-t-on souligné, "un atelier cirque destiné aux enfants qui ont, eux aussi, droit au chapitre". Plusieurs conférences et tables rondes qui traiteront de divers sujets en relation avec la vie en société et l'actualité sont également prévues tout au long de ce festival. Une conférence sera consacrée aux "modes de structurations traditionnelles dans la société algérienne" avec des intervenants qui esquisseront les parallèles entre ces différentes formes d'organisation dont la Siga, dans l'Ouest du pays, la Azaba, dans la région de Ghardaia, et Thajmaath, en Kabylie.

Comme chaque édition, le festival offre une place aux écrivains dans son coin "un auteur, un livre" qui accueillera, cette année, 22 auteurs dont Amine Zaoui, Daho Djerbal, Karim Younes, Arezki Metref, Ikram Kebir et Leila Aslaoui.

Côté logistique et organisation, "l'essentiel de l'organisation sur le terrain, à savoir, le transport, la restauration et l'hébergement est pris en charge par le village de Tiferdhoth, avec lequel nous collaborons étroitement", a affirmé le responsable du festival. Sur ce plan, et à partir de cette édition, a-t-il indiqué, "nous allons instaurer une nouveauté dans les moeurs du festival en dédiant une journée au village hôte pour se faire connaître auprès de l'ensemble des conviés qui deviendront ses spectateurs d'une journée". Cette année, ce sera le 22 juillet, soit la 4ème journée du festival, qui sera intitulée "Tiferdoud en action".

La première édition du festival Raconte-Arts a eu lieu à Ath Yanni en 2004 et la 14ème a été organisée l'année dernière, 2017, dans la commune de Souama.