Algérie: Echanges inter-universités - 800 étudiants des wilayas du sud du pays et des Hauts plateaux invités à Mostaganem

Mostaganem — La manifestation des échanges culturels et touristiques de la wilaya de Mostaganem a été lancée mercredi avec la participation de 800 étudiants de 16 wilayas dans le sud du pays et les Hauts Plateaux.

"Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de l'animation culturelle, touristique et sportive entre les étudiants des universités dans le sud et les Hauts plateaux, dans le but de soutenir les activités estudiantines et leur diversification, ainsi que la découverte et l'encouragement des talents dans les différents domaines", a indiqué le directeur des oeuvres universitaires de la wilaya, Hamlaoui Abdelhalim, lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, organisée à l'université Abdelhamid Benbadis.

Le programme de cette manifestation comprend trois ateliers de formation dans les arts plastiques, encadrés par les professeurs Saïd Deblaji, Hachemi Ameur et Brahim Abdessadok, a jouté M. Hamlaoui.

Les dramaturges Ahmed Belalem, Ghanem Ilyes Bouadjadj et Sid Ahmed Kara, ainsi que les professeurs Gharbi Abdelkrim (université de Boumerdes) et Mansour Karima (université de Mostaganem) conduiront un stage de formation dans les arts dramatiques comme la mise en scène, la comédie et l'écriture dramatique.

Un autre stage de formation sur les arts cinématographiques sera organisé et sera encadré par des professeurs formateurs des universités de Mostaganem et Mascara, notamment Laïb Lahcen, Sofit Smaïl et Bakloul Amine, entre autres, selon la même source.

Le programme comprend un stage pratique de formation des arbitres et d'entraineurs des sports individuels, ainsi que des sorties touristiques et de loisirs au niveau des plages, ainsi qu'aux zones historiques et monuments culturels, religieux et historiques de la wilaya de Mostaganem, a-t-on ajouté de même source.

Une rencontre d'évaluation pratique de cette manifestation, qui s'étale jusqu'au 16 juillet, sera tenue avec les chefs de services des activités culturelles et sportives des universités et des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les chefs des sections spéciales des activités estudiantines des Directions des oeuvres universitaires.