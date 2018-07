Algérie: L'approche adoptée par l'ANP a permis d'instaurer la sécurité et la stabilité en au pays (El-Djeich)

Alger — L'approche globale adoptée par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) a permis, ces dernières années, de réunir les conditions de l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national, rapporte la revue El-Djeich dans son numéro de juillet.

"Le haut niveau atteint par l'ANP, ces dernières années, a démontré la justesse, l'efficacité et l'efficience de l'approche globale adoptée par le Haut commandement de l'ANP, qui en a fait la digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", indique la publication dans son éditorial.

Selon la publication, il s'agit d'une approche "inspirée de la vision clairvoyante et de long terme du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a permis de réunir les conditions de l'instauration de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national et, ainsi, de préserver le message des valeureux Chouhada et des Moudjahidine, message par lequel la défense de l'indépendance nationale et la sécurisation des frontières du pays en toutes circonstances s'inscrivent comme une exigence".

Mettant en avant les efforts "inlassables" déployés par les éléments de l'ANP qui "s'acquittent avec persévérance de leur devoir envers la patrie", la revue note que la nation "peut s'enorgueillir de ses enfants, éléments de l'ANP, conscients de la lourde responsabilité de préserver le riche capital révolutionnaire et national, dont les repères se sont enracinés dans la conscience collective du peuple algérien".

Les festivités commémoratives du 56e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse constituent, selon la même source, "un moment particulier en ce qu'elles permettent de s'arrêter sur un peu plus d'un demi siècle de l'Histoire de l'Algérie indépendante ainsi qu'une occasion pour évoquer la Révolution, afin de nous inspirer des hauts faits d'armes d'hommes qui ont fait serment à Dieu et qui ont été fidèles à ce serment en endurant les pires épreuves et consentant les plus grands sacrifices".

La Révolution du 1er Novembre 1954 "a ébranlé les fondements de l'occupant et sonné le glas du système colonial de par sa portée et ses dimensions, et suscité l'admiration du monde de par les principes qui l'animaient".

La société algérienne, dans toutes ses composantes, a été "un soutien pour l'Armée de libération nationale, reflétant ainsi l'expression de l'unité et de l'homogénéité du peuple et de son armée libératrice pour, d'abord, affranchir la patrie de ses chaînes et, ensuite, penser à jeter les fondements de l'Algérie indépendante", rappelle El-Djeich, ajoutant que l'Armée nationale populaire a été "une des forces à qui a été confiée cette mission et, à ce titre, elle a joué plusieurs rôles dont le plus important a été d'assumer à la fois les missions de défense de la souveraineté nationale et de contribuer au processus d'édification nationale".

A ce propos, relève la même source, les acquis réalisés par l'ANP "n'auraient pu se concrétiser sans la haute conscience de ses éléments de l'Histoire nationale et des leçons qu'ils ont tirées des sacrifices consentis", estimant que ces sacrifices "ont valeur d'exemple" et "sont devenus une source d'inspiration pour les peuples encore sous occupation".