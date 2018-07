Algérie: 2e phase de la 1e étape de la 24e opération de relogement jeudi à Alger

ALGER- L'exécution de la deuxième phase de la 1e étape de la 24e opération de relogement interviendra jeudi à Alger et ce au profit de 492 familles occupant des habitations précaires et des espaces pédagogiques à travers 12 circonscriptions administratives dont Hussein dey, Kouba et El Makaria, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya d'Alger.

Pour rappel, la première phase de la 24ème opération de relogement à la wilaya d'Alger avait eu lieu le 4 juillet dernier au profit de plus de 1.000 familles occupant des habitations précaires, des espaces pédagogiques, des logements de fonction et des immeubles menaçant ruine.

La 24ème opération de relogement est divisée en 4 étapes et devra profiter à 8.000 familles.

Cette opération concerne 80 familles occupant des habitations précaires à la circonscription administrative d'Hussein Dey et qui occupent les terrains destinés au projet de réalisation de 286 logements à la commune de Kouba et les terrains destinés au projet de réhabilitation de Oued Ouchayah (El Makaria) ainsi que les bidonvilles Chiekh Kamal, Salem Ezzai, Messaoud Lahlaoui, Ali Hamidi, Ali Hamidi2 et Abderrahmane Hamaoui), une construction menaçant ruine à El Makaria et 4 familles occupant des carcasses d'immeubles à Kouba.

Elle concerne, en outre, plus de 270 autres familles occupant les espaces pédagogiques et les logements de fonction situés au sein des établissements éducatifs et ce au niveau des communes de Sidi M'hamed, Bab El Oued, El Harrach, Hussein Dey, Bir Mourad Rais, Draria, Zeralda, Beraki, Bouzereah, Cheraga, Dar El Beida et Rouiba, ainsi que plus de 50 familles dont leurs recours ont été acceptés par la commission de recours relevant des communes de Sidi M'hamed, Bab El Oued, El Harrache, Hussein Dey, Bir Mourad Rais, Draria, Zeralda, Beraki, Bouzereah, Cheraga Et Dar El Beida.

80 autres familles bénéficiaires de logements LPL seront relogées à la commune de Douera. Les familles concernées seront relogées dans les cités 985/1602 logements à Douera, 400 logements à Djenane Sfari (Birkhadem) et la cité 168/1000 logements à Douera.

En vue de garantir une entrée scolaire (2018-2019) "réussie et confortable", la wilaya d'Alger a décidé de reloger les familles occupant des espaces pédagogiques et des logements de fonction situés au sein des établissements éducatifs sur l'ensemble des circonscriptions administratives de la wilaya à l'exception de la circonscription administrative de Birtouta, a fait savoir le wali d'Alger.

Ainsi 277 familles qui occupaient ces lieux ont été relogées au niveau des circonscriptions administratives d'El Harrach, Cheraga, Bab El Oued, Bir Mourad Raïs, Sidi M'hamed, Bouzzaréah, Rouiba, Dar El Beida, Hussien Dey, Berraki, Draria et Zeralda.

Cette opération permettra de récupérer 120 espaces pédagogiques au sein des établissements, 36 bureaux administratifs, 33 classes scolaires, deux cantines scolaires et 157 logements de fonction qui seront transformés en classes pour alléger la pression sur les établissements scolaires, a-t-il indiqué.

En comptant ces espaces éducatifs qui seront récupérés dans le cadre de la 24e opération de relogement, le nombre de classes qui seront exploitées à la rentrée scolaire 2018-2019 atteindra 190 classes soit près de 16 écoles primaires, sachant que ces espaces se trouvent dans des régions à forte concentration d'élèves.