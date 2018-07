Sénégal: Libération immédiate de Khalifa Sall - Le procureur général invite la cour à prendre ses responsabilités

Le groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa Plc, vient d'ajouter à sa liste croissante… Plus »

Et d'inviter par ailleurs toutes les parties à voir, «au-delà du protocole ou de la marche de la Cour de justice de la Cedeao, ce que la Cour de justice de la Cedeao peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire».

«C'est l'État qui a violé le traité qu'il a signé et le citoyen a été lésé dans cette situation. Donc, l'arbitrage se trouve entre le citoyen lésé et l'État qui n'a pas inséré dans son dispositif le règlement 5 de l'Uemoa qui exige la présence d'un avocat auprès de son client dès l'interpellation.

«La Cour de la Cedeao s'est déclaré compétente à examiner la requête de la défense, elle dit que les droits de Khalifa Sall ont été violés, que sa détention depuis la période comprise entre le 14 août 2017, date de son élection comme député, et le 25 novembre 2017, date de la levée de son immunité parlementaire est arbitraire, et condamne le défendeur à payer au requérant la somme de 35 millions.

Expliquant que nous sommes dans un monde où nous avons accepté de vivre dans des communautés et avons signé des traités, il a invité notamment les membres de la Cour à prendre leurs responsabilités par rapport à cette décision rendue par la Cedeao. «Si nous ne respectons pas les traités signés, nous allons inéluctablement vers un chaos communautaire et aucun État ne veut cela», a-t-il insisté.

Prenant la parole pour se prononcer sur cette demande de libération immédiate et l'arrêt des poursuites contre le député-maire de Dakar, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar, Lansana Diaby a commencé d'abord par apporter des précisions concernant la proposition formulée par Me Ousseynou Gaye, avocat de la Ville de Dakar.

