Invitant la Cour à rejeter la demande d'une libération immédiate des détenus et l'arrêt de la procédure, il a indiqué que Me François Sarr qui a déposé cette demande n'a pas expliqué à la Cour comment les exceptions de nullité ont été rejetées en première instance.

Abondant dans le même sens, Me Bitèye s'est voulu plus clair en indiquant : «Vous n'avez pas le pouvoir d'ordonner la libération de Khalifa Sall encore moins mettre fin aux poursuites puisque la Cour de justice de la Cedeao a débouté les requérants».

D'autant plus que la Cour de la Cedeao avait la possibilité d'ordonner une libération immédiate des prévenus mais elle ne l'a pas fait. On a cherché à donner à cet arrêt une valeur qu'elle n'a pas».

Non sans assurer à l'endroit des membres de la Cour : «Ce qu'on vous demande de faire, vous pouvez le faire sans tenir compte du contenu de cet arrêt de la Cedeao. En tant que juge en appel, vous pouvez examiner les décisions prononcées en première instance pour dire si elles ont respecté la procédure ou non.

Premier robe noire à prendre la parole, Me Ousmane Ndiaye. Devant la barre, l'avocat soulignant que la Cour de la Cedeao n'est ni la Cpi, ni la Cour d'Abuja, ni une juridiction d'appel, encore moins une Cassation pour casser les décisions des juridictions nationales, a invité le juge Demba Kandji, président de la Cour d'appel et ses deux accesseurs, à débouter la demande de la défense.

Du côté des avocats de l'Etat, Me Yérim Thiam et compagnie ont demandé à la Cour de rejeter cette demande de mise en liberté immédiate des détenus. Ils estiment en effet qu'il y a aucun mécanisme encore moins une loi nationale qui permet à la Cour d'appel d'appliquer ou de prendre en compte le contenu de l'arrêt de la Cedeao dans le jugement que cette Cour est appelée à prononcer.

Donc, c'est la semaine prochaine que le maire de Dakar, condamné à cinq ans de prison ferme et codétenus connaitront leur sort concernant la demande de libération immédiate et la fin de cette procédure.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.