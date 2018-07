Angola: FILDA / 2018 - Le troisième jour consacré au pays hôte

Luanda — Un atelier sur l'adhésion au service de paiement par le distributeur automatique de billet pour les entreprises, et un séminaire sur la loi privée d'investissement domineront désormais le troisième jour de la 34e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA / 2018), dédiée au pays d'accueil.

La deuxième journée de la foire, signalée mercredi, a été consacrée à la participation des entreprises étrangères.

Les exposants, en plus de présenter leurs produits et services, vont participer à la conférence où seront présentées les lignes générales de la promotion et captation des investissements privés, les procédures de processus d'investissement privé, les partenariats public-privés et le potentiel de la société de développement du pôle agro- industriel de Capanda.

La 34e édition, qui a lieu dans les installations de la Zone économique spéciale Luanda Bengo (ZEELB), compte sur la présence de 372 exposants de 15 pays, soit une augmentation de 125 exposants par rapport à 2017.

L'exposition connaît la participation des entreprises d'Angola (pays hôte), de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, des États-Unis, du Ghana, des Pays-Bas, de l'Inde, de l'Italie, de Macao, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Russie et de la Suède. Il y a aussi la Turquie, l'Uruguay, le Japon et le Mozambique qui exposent dans une superficie approximative de trois hectares.

La Russie et le Ghana sont les nouveaux venus, tandis que le Brésil, participant traditionnel, est le grand absent de cette édition, qui se déroule sous la devise « Pour diversifier l'économie, développer le secteur privé».

Le Portugal continue d'être le plus grand exposant étranger de tous les temps, étant représenté cette fois-ci par 25 entreprises, contre 16 de 2017.

La foire est une promotion du ministère de l'Economie, en partenariat avec la société Eventos Arena et expose des produits et services de divers secteurs tels que l'environnement, l'énergie et le pétrole, l'agriculture, l'élevage, les boissons, la banque et l'assurance, le commerce général et la construction.