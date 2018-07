Angola: La Commission multisectorielle supervise la correction de tests de l'appel d'offres public de l'éducation

Luena — Le processus de correction de tests des candidats qui ont concouru ce mercredi pour des emplois dans le secteur de l'éducation dans la province de Moxico est supervisé par une commission multisectorielle coordonnée par des entités affectées à l'Église catholique.

Selon le directeur provincial de l'éducation, Raimundo Ricardo, qui s'adressait jeudi à la presse, l'implication des prêtres et des sœurs dans la coordination du processus de correction des tests vise à assurer l'exemption et une plus grande transparence des résultats.

Il a informé que les tests des neuvièmes municipalités sont corrigés dans la capitale (Luena) par des membres de la commission créée, composé d'enseignants de différentes écoles, de délégués des municipalités respectives et de techniciens de la direction provinciale de l'éducation.

La sœur Euridice Felisberta Filipe, qui coordonne la commission de correction, a confirmé que le processus se déroulait de façon aussi transparente que possible, en vue d'identifier les candidats les mieux adaptés aux exigences de la profession.

"Afin d'assurer l'exemption, la commission codifie et retire le coin de l'épreuve où se trouve le nom du candidat pour éviter que quiconque corrige, ait l'idée de l'auteur du test", a-t-elle expliqué.

L'appel d'offres a compté sur la participation de plus de 7 mille candidats pour combler 941 postes vacantes de l'enseignement primaire et des Ier et IIe cycles de l'enseignement secondaire.