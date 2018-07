Angola: Un gouvernant veut plus d'engagement des organes dans le combat au crime à Bié

Plus d'investissement dans la petite enfance, pour que les enfants grandissent en bonne santé et bien… Plus »

D'autre part, le gouvernant a rappelé l'importance des organes de défense et sécurité malgré l'insuffisance de ressources humaines, financières et des moyens de transport, recommandant finalement de redoubler des efforts pour changer le cadre actuel.

Le haut officier de la Police a affirmé que la corporation avait enregistré dans cette partie du pays, durant le premier semestre de l'année en cours 1.162 crimes, 206 cas en plus par rapport à la même période antérieure, ce qui a abouti à l'arrestation de 986 individus, dont 901 hommes et 85 femmes.

Cuito — Le gouverneur de la province de Bié, Álvaro de Boavida Neto, a appelé mercredi dernier, à Cuito, les organes de Défense et Sécurité à redoubler des efforts dans le combat à la criminalité dans la province, malgrés l'insuffisance de moyens policiers qui contribuent aux actions de patrouilles et de sensibilisation de la population.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.