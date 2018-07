Cote d'Ivoire: Les premiers mots de Jean-Michaël Seri à Fulham

Il y a tout juste un an, Jean-Michaël Seri (26 ans) aurait pu s'engager avec le FC Barcelone, mais l'OGC Nice l'avait finalement retenu. Au sortir de sa troisième saison sous la tunique des Aiglons, le milieu de terrain est cette fois bel et bien parti. Et alors qu'on l'annonçait du côté de Naples, Chelsea ou Dortmund, l'Ivoirien a décidé de rejoindre... Fulham.

« C'était une longue journée mercredi, alors c'est génial d'avoir pu tout finaliser. Maintenant, je suis prêt à démarrer et j'ai hâte de rencontrer le groupe et d'apprendre à connaître tout le monde, les joueurs, le manager et son staff. Je suis ravi d'être ici, c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi et j'espère que tout se passera bien, » a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

Après son vrai-faux transfert de l'été dernier au FC Barcelone, Jean-Michaël Seri va donc poursuivre sa carrière sous les couleurs de l'écurie managée par Slavisa Jokanovic, où évoluent notamment Aboubakar Kamara, Floy Ayité et Neeskens Kebano. L'Éléphant (18 sélections), lui, s'est engagé avec les Cottagers, promus en Premier League, jusqu'en juin 2022. Un contrat de quatre ans, donc, qui dispose d'une option pour une année supplémentaire. Sa science de la passe et du placement devrait faire merveille en Angleterre.