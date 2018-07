Ce sont des images insoutenables sur lesquelles, pourtant, on peut tomber presque par hasard sur les réseaux… Plus »

Soit la tenue sahélienne est sale, soit on vient de rejoindre le groupe et que le besoin pressant des troupes sur le terrain est requis

Argument n°2 de Issa Tchiroma: " l'élément vestimentaire étant fondamental dans l'identification d'une armée en rapport d'ailleurs avec l'environnement géographique, on note, à l'examen de cette vidéo que les hommes concernés arborent des uniformes bariolés pour certains de type « forêt », alors que le paysage et le relief indiquent clairement que l'on se trouve en zone sahélo-saharienne. En pareille circonstance, il est constant que les tenues de combat utilisées par l'Armée camerounaise sont toujours de type sahélien. Par ailleurs, toujours au registre de la tenue vestimentaire comme identifiant des Armées, les équipements individuels des militaires camerounais engagés dans la zone sont des équipements de combat conformes aux standards obligatoires de port de casques lourds, de gilets pare-balles et de chaussures de type bottes rangers. Ce qui manifestement n'est pas le cas des personnes contenues dans la vidéo ;

Dans la vidéo, publiée en début de semaine sur les réseaux sociaux, on aperçoit des hommes arborant des tenues militaires semblables à celles de certaines unités de l'armée camerounaise exécuter deux femmes et leurs deux enfants, à genoux. Avant de les exécuter, ces hommes les qualifient, en français, de Boko Haram

