Difficile d'y répondre ; la Cour n'ayant avancé aucune date pour son délibéré. Or, le temps presse, un scrutin ça se prépare et l'on est à cinq mois seulement des élections générales. Sans oublier que le pouvoir congolais, dans ses officines, peut, d'un moment à l'autre, sortir de nouvelles charges contre l'ancien vice-président qu'il ne veut pas voir, même en peinture, tant ce dernier lui donne de l'urticaire.

Cela dit, Bemba a-t-il des chances de participer à la prochaine présidentielle, si élection il y a en fin d'année ? La question reste posée. Car, faut-il le rappeler, Bemba réside actuellement en Belgique et attend la décision finale de la CPI afin d'être situé sur son sort dans une autre affaire de subornation de témoins dans laquelle il avait été condamné en première instance à un an de prison ferme. Jusqu'à quand attendra-t-il ?

Et ce n'est pas tout. La secrétaire générale du MLC a saisi l'occasion pour tirer à boulets rouges sur ceux-là qu'elle appelle « les prophètes de malheur qui ont conspiré toutes formes de stratégies pour couler le MLC et son leader ». Et d'ajouter : « Aujourd'hui, le MLC demeure bien debout sur ses deux pieds, avec fermeté et assurance, pour la conquête effective du pouvoir de manière démocratique ». Dont acte ! La couleur est annoncée.

Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le présent congrès se tient dans un contexte particulier, marqué par la mise en liberté provisoire du père fondateur du parti. Il s'agit, pour ne pas le nommer, de Jean-Pierre Bemba qui, après 10 ans de vie derrière les barreaux, a été acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) où il était poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. C'était le 8 juin 2018.

