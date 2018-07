Cameroun: Crise anglophone - Le convoi du ministre de la défense attaqué, un journaliste blessé

Le convoi du ministre de la Défense Joseph Beti Assomo et de son état-major a été la cible… Plus »

Au cours de cette mission et selon le colonel Didier Badjeck, chef de la division communication du ministère de la défense « Une patrouille de balayage venant au contact du convoi du ministre a été freiné par des irrédentistes à Kumba. La riposte de l'armée Camerounaise a permis de neutraliser six sécessionnistes. Le ministre de la défense a ordonné la poursuite de la mission qui a été attaquée par quelques barrages sécessionnistes »

Sur instruction du chef d'Etat, chef supérieur des armés, Paul Biya, cette mission avait pour but de galvaniser les troupes au front et d'évaluer l'ampleur des dégâts des villes mortes du lundi dernier dans le sud-ouest.

