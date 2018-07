Afrique: Union Panafricaine des Postes - Madagascar accueillera les assises internationales

Poignée de main chaleureuse entre Marc Ravalomanana et le nouveau cardinal Désiré Tsarahazana mardi… Plus »

Et il a rajouté que ce sera une grande opportunité pour Madagascar étant donné qu'en marge des réunions des ministres et de leurs délégations respectives, des partenariats multilatéraux dans les secteurs des postes, de la télécommunication et du numérique pourront être développés dans le cadre de cette 5e session extraordinaire de la Conférence des plénipotentiaires de l'UPAP. « La tenue de ces assises renforcera la confiance à la 'Paositra Malagasy' et améliorera l'image de Madagascar en général au niveau international », a-t-il enchaîné.

Opportunité. « L'objectif consiste à discuter les questions liées aux stratégies postales africaines notamment l'amendement des actes de l'UPAP, réglementant le secteur postal et l'harmonisation des positions africaines, et ce, en vue de la préparation du Congrès extraordinaire de l'Union Postale Universelle prévu en septembre prochain à Addis-Abeba », a expliqué Nirina Augustin Rakotomalala, le directeur général de « Paositra Malagasy ».

