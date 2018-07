Cote d'Ivoire: La croissance économique du pays menacée par le changement climatique

Le rapport alerte aussi sur l'érosion côtière qui affecte déjà plus de deux tiers du littoral ivoirien. Or la zone côtière abrite près de 80% des activités économiques du pays.

Le rapport s'intéresse notamment au secteur du cacao qui représente un tiers des exportations du pays et procure des revenus à près d'1/5e de la population. Cette culture est vulnérable au changement climatique et aussi responsable de la déforestation.

Selon la Banque mondiale, si la croissance de la Côte d'Ivoire est robuste et devrait se maintenir autour de 7% ces prochaines années, les performances du pays sont menacées par le changement climatique. La Côte d'Ivoire est l'un des pays au monde les plus vulnérables et les moins résilients au risque climatique. Les récentes inondations meurtrières qui ont frappé la capitale économique ivoirienne en sont la douloureuse l'illustration.

