Mali: Sécurité alimentaire - Enda Mali finance un projet à plus de 130 millions FCFA

Quant au directeur exécutif de Enda-Mali, Ousmane Bouaré, il a indiqué que ce projet consolide les programmes antérieurs mis en œuvre dans le cadre du renforcement des capacités de résilience des populations vulnérables, notamment dans les Régions du nord du Mali. «Après trois ans d'expérimentation de l'approche «cash for work», nous avons jugé pertinent d'orienter davantage les mesures du présent projet vers le renforcement direct de la production alimentaire, en particulier les produits maraîchers et vivriers, à travers une meilleure maîtrise de la gestion de l'eau.

Ce projet entend contribuer pendant la période soudure (de juin à décembre 2018), à la réduction de l'insécurité alimentaire des populations des communes de Diafounou Diongaga, Benkadi, Siribala, Diabaly, Sangha, N'Tily et Alafia. Ceci, à travers la stratégie de «argent contre travail» portant sur la réalisation d'infrastructures à haute intensité de main d'œuvre. Il s'agit aussi de mobiliser davantage d'acteurs, de partager l'approche du projet avec les acteurs communautaires, nationaux et internationaux.

