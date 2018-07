Ile Maurice: Belle-Mare - Rs 350 M pour la réouverture du Waterpark en décembre

Par ailleurs, notre source confie que le but recherché, avec la réouverture du parc, est de donner la chance à tous d'y avoir accès. «Nous ne voulons pas faire de profits sur la tête des gens. Déjà que nous n'avons pas un grand choix en ce qui concerne les divertissements à Maurice... » Il est aussi dit que les trois nouvelles attractions qui seront lancées, notamment le Boomerango, l'Aquaplay ou encore le Constrictor, devraient plaire aux tout-petits comme aux plus grands.

«Ce n'est pas seulement la qualité qui est recherchée mais aussi la sécurité maximale.» Les responsables ne veulent plus revivre les moments éprouvants de 2013, notamment avec les décès de deux jeunes, âgés de 8 et 13 ans. «La compagnie canadienne sera non seulement responsable de l'entretien et de la maintenance, mais elle sera aussi celle qui fournira les licences, aux normes internationales, aux employés du Waterpark. Par contre, ce sera le SIT qui sera le seul et unique propriétaire du parc.»

Et pour faire grand, la compagnie canadienne White Water West Industries a été sollicitée. «Quatorze compagnies étrangères ont répondu à l'Expression of Interest publiée. Le comité mauricien a recherché la meilleure.» En effet, cette firme canadienne a installé des parcs d'attraction à travers le monde, de la Russie à l'Inde, en passant par Dubaï ou encore la Chine. Selon notre source, avec l'arrivée des nouvelles attractions, le Waterpark deviendra le no1 des parcs de loisirs en Afrique.

