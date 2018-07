Cote d'Ivoire: Hépatites virales - Pr Émile Allah invite les malades à éviter les comportements à risques

Les journées du 20è anniversaire de la Mutuelle générale de la faculté de médecine Abidjan (Mugefma) ont débuté le 9 juillet et pour prendre fin le samedi 14 juillet 2018, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Ces journées s'articulent autour du thème: «Prise en charge des hépatites virales». Le Pr Allah Kouadio Emile de la faculté de médecine a exposé sur les conséquences de la maladie avant de faire des recommandations et indiquer des mesures préventives. Il a également invité les malades à éviter les comportements à risques (sang, objet tranchant... ). «Les personnes porteuses du virus doivent beaucoup se reposer et s'abstenir de l'alcool», conseille-t-il.

Selon lui, il y a environ trois (3) millions de personnes en Côte d'Ivoire qui ont cette maladie. Et les plus chroniques sont les hépatites B et C, dont le taux de prévalence est de 10 à 13% pour l'hépatite B et de 2 à 3% pour le C.

Poursuivant, il a indiqué que cette maladie pose problème en Côte d'Ivoire et il va falloir redoubler d'effort pour y remédier. «Nous devons mettre ensemble notre connaissance, nos énergies pour lutter contre les hépatites virales au sein de nos populations», a-t-il dit.

Kouassi Krou Landry, étudiant en 5è année de médecine, par ailleurs secrétaire général de la Mugefma, indique pour sa part que la mutuelle a été créée le 5 juillet 1997 en vue de promouvoir le bien-être et participer à l'épanouissement de l'étudiant en médecine.

«L'intérêt de cet anniversaire est d'impliquer davantage les étudiants de médecine dans la mutuelle et de favoriser son épanouissement à travers les thèmes scientifiques pour appuyer son niveau d'études», a-t-il fait savoir.

A noter que l'hépatite virale est une maladie infectieuse et contagieuse.