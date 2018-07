Cote d'Ivoire: Planification familiale/Population et développement - Fraternité Matin ouvre le débat avec l'UNFPA

La Grande Bretagne, dira-t-elle, a injecté 170 milliards de Fcfa pour améliorer la chaîne d'approvisionnement et éviter la rupture de stocks. Pour elle, cela ne doit pas être perçu comme une dépense mais plutôt comme un investissement dans l'avenir. Dr Émilienne Kouassi, représentant le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a indiqué que la planification familiale s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien. Selon elle, cela permet de réduire le taux de mortalité maternelle. Poursuivant, elle a relevé que la Côte d'Ivoire dispose d'un plan national en la matière.

C'était ce jeudi 12 juillet 2018, au cours de la 1ère édition de: «Les grandes conférences: population et développement» de Fraternité Matin en collaboration avec le Fonds des nations unies pour la population (Unfpa) et le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec). Placée sous le thème: "La planification familiale, un droit humain", cette initiative vise également à commémorer la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet 2018.

"La Grande Bretagne considère que la planification familiale est un sujet important dans notre coopération avec les autres pays. L'objectif est de lever les barrières et permettre aux femmes d'accéder au service de la planification", a indiqué SEM Joséphine Gauld, ambassadrice de la Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire.

