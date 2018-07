Angola: FILDA / 2018 - Le tourisme contribuera à la diversification de l'économie

Luanda — Le secteur de l'hôtellerie et tourisme participe à la 34e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA / 2018), dans la perspective de marquer un pas important dans le domaine de la diversification économique du pays, a déclaré jeudi la ministre du Tourisme, Angela Bragança.

Se confiant à la presse dans les locaux de la Zone économique spéciale (ZES), situés dans le quartier Viana, où la 34e équipe édition de la FILDA se déroule, la titulaire du portefeuille du Tourisme a souligné que le secteur avait un grand potentiel pour contribuer activement à ce processus de diversification.

Il a souligné que le secteur est représenté dans la FILDA par des Associations hôtelières, des agences de voyages et d'autres entreprises. "Il y a deux mois, personne ne pensait qu'il était possible d'organiser cet événement, mais cela arrive, parce que il y a eu un engagement dans le développement du pays", a-t-elle expliqué.

Dans un autre aspect, il a jugé nécessaire l'équilibre des prix entre les unités hôtelières, car il y a des unités de 1, 2 ou 3 étoiles qui ont des prix approximatifs de 4 étoiles.

Selon la ministre, l'équilibre peut aider à réduire le taux d'occupation, par rapport au tourisme, et qu'avec les prix actuels, il n'est pas possible pour les citoyens d'utiliser toute l'extension du réseau hôtelier national. La 34ème édition, qui se déroule dans la Zone économique spéciale de Luanda Bengo (ZEELB), compte sur 372 exposants de 15 pays, soit une augmentation de 125 exposants par rapport à 2017. Dans l'exposition, l'Angola (pays hôte), l'Afrique du Sud, l'Espagne, les États-Unis, le Ghana, les Pays-Bas, l'Inde, l'Italie, le Macao, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie et la Suède y participent. Il y a aussi la Turquie, l'Uruguay, le Japon et le Mozambique qui exposent dans une superficie approximative de trois hectares.

La Russie et le Ghana sont les nouveaux venus, tandis que le Brésil, participant traditionnel, est le grand absent de cette édition qui se déroule sous la devise «Diversifier l'économie, développer le secteur privé».

Le Portugal continue d'être le plus grand exposant étranger de tous les temps, étant représenté cette fois-ci par 25 entreprises contre les 16 de 2017.

La foire est une promotion du ministère de l'Economie, en partenariat avec la société Eventos Arena. Elle expose des produits et services dans divers secteurs tels que l'environnement, l'énergie et le pétrole, l'agriculture, l'élevage, les boissons, la banque et l'assurance, le commerce général, le tourisme, l'hôtellerie et la construction.