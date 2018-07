Sénégal: Hors Champ - Après Russie 2018 ,le 12ème Gaïndé satisfait, mais...

De retour de la Russie où ils ont laissé une forte impression, les supporters du 12ème Gaïndé affichent leur satisfaction. Seydina Issa Laye et son groupe ont fait le bilan de leur mondial russe. Mais, ils regrettent de n'avoir pas été reçus par l'ambassadeur du Sénégal en Russie.

En conférence de presse, hier, au stadium Marius Ndiaye, le 12ème Gaïndé s'est félicité de sa participation au Mondial en Russie. Cette conférence était un prétexte pour les amis de Seydina Issa Laye Diop, président du 12ème Gaïndé, de remercier la presse sportive du Sénégal qui, selon Léopold Nzalé, président de la communication dudit comité, a fortement contribué à la visibilité du 12ème Gaïndé. « Vous êtes l'expression la plus achevée de ce qui peut nous amener à avoir la visibilité souhaitée », a-t-il lancé.

D'après lui, la presse sportive sénégalaise a fait la fierté de tous les supporters. Le 12ème Gaïndé a vivement remercié le Président de la République Macky Sall, le ministre des Sports, Matar Bâ, ainsi que tous ses partenaires qui n'auraient ménagé aucun effort pour les mettre dans de bonnes conditions.

En fait, le Président de la République, à travers le ministère des Sports, aurait fait des efforts considérables pour accompagner les supporters de l'équipe nationale, « parce qu'en 2002, il n'y avait que 03 supporters sénégalais en Corée - Japon. C'est Ablaye Thiam qui est là, Moussa Guèye et Matar. Pour la seconde campagne du Sénégal, nous étions plus de 120 supporters », soutient Léopold Nzalé.

Par ailleurs, les supporters du 12ème Gaïndé ont eu quelques difficultés lors de leur séjour en Russie. Arrivés à l'aéroport de Moscou à 20h51mn, ils ont attendu jusqu'à 4h du matin pour rallier leur lieu d'hébergement. Cette longue attente était due à un problème d'identification de certains supporters.

Lors du premier match des Lions, ils ont accédé au stade, 15 minutes après le coup d'envoi, parce qu'ils n'avaient pas reçu à temps leurs tickets d'entrée. Pour la nourriture, ils avaient aussi quelques soucis qu'ils ont vite résolus. A ces problèmes s'ajoutent les longues distances qui séparent leur lieu d'hébergement et les stades où les Lions devaient jouer.

Le nettoyage du stade par les membres du 12ème Gaïndé, après le premier match du Sénégal, a été mal interprété par les Sénégalais. Et, Léopold Nzalé de préciser qu'ils ont fait ce geste civique de façon spontanée contrairement à ce que pense l'opinion publique sénégalaise.

Le 12ème Gaïndé déplore le fait que l'ambassadeur du Sénégal en Russie ne soit pas allé les accueillir et s'indigne de l'injustice dont les équipes africaines étaient victimes, particulièrement le Sénégal. Il a fait allusion au pénalty non sifflé sur Sadio Mané lors du dernier match du Sénégal contre la Colombie (0-1)

Satisfaction

Le 12ème Gaïndé a bien apprécié l'ambiance qu'il y avait entre lui et les supporters des équipes adverses du Sénégal (la Pologne, le Japon et la Colombie). Le Sénégal n'est certes pas allé loin dans la compétition, mais la grande satisfaction a été la nomination du 12ème Gaïndé comme meilleurs supporters par la Fifa après les trois matchs du Sénégal. Il a été l'attraction de tout le monde au point qu'il a été considéré comme la « star de la coupe du monde ». Sur le plan culturel, les supporters du 12ème Gaïndé ne sont pas allés en Russie comme des touristes, car leurs belles prestations leur ont valu des invitations pour un festival en Russie, en Espagne et en Finlande.

Partis en Russie pour pousser les Lions à la victoire, les membres du 12ème Gaïndé se disent satisfaits de la prestation des protégés d'Aliou Cissé et affirment avoir rempli, eux aussi, leur mission. Ils sont bien rentrés au pays à l'exception de 02 personnes. Mais, de l'avis du président Seydina Issa Laye Diop, l'une d'elles n'est pas rentrée pour des raisons que lui-même ignore et l'autre n'avait pas son passeport au moment de prendre l'avion pour le retour. Il a précisé que ces deux dernières avaient pourtant rempli les critères de sélection qui sont, entre autres, l'ancienneté, la responsabilité et la discipline. Reste à savoir quand est-ce qu'elles vont revenir ?