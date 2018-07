Congo-Kinshasa: Environnement et tourisme - Ileka Atoki noue le lien de coopération avec la Principauté monégasque

L'Ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Ileka Atoki et Claude Cottalorda, Ambassadeur de la Principauté de Monaco, ont signé, le 5 juillet 2018 à Monaco, un communiqué conjoint portant sur la coopération de deux pays dans les domaines de l'environnement et du tourisme.

Cette nouvelle rencontre, qui place la RD. Congo 137ème Etat à tisser des relations diplomatiques avec le pays du Prince Albert II de Monaco, a permis que les deux parties puissent échanger des vues de façon approfondie. Ileka et Cottalorda sont parvenues à un sens commun sur l'élargissement de la coopération, mutuellement profitable, entre les deux pays dans les domaines de l'environnement et tourisme, indique les lignes essentielles du communiqué.

Selon ce dernier, les deux parties sont satisfaites de perspectives du développement continu et stable des relations de coopération basées sur l'égalité et la confiance. Elles confirment que "la coopération davantage réciproque dans les domaines de l'environnement et tourisme entre les deux pays correspond aux intérêts fondamentaux des deux pays et des deux peuples. Les deux Ambassadeurs soulignent que le communiqué conjoint revêt une très grande importance pour le développement futur des relations entre les deux pays.

Cette visite, qui s'inscrit dans la continuité des relations traditionnelles d'amitié fraternelle et de coopération multiforme entre la RDC et la Principauté de Monaco, traduit la volonté de concertation et de dialogue permanent entre les deux diplomates et vise à raffermir et à renforcer les liens historiques entre les peuples congolais et monégasque.

A cet effet, le jeudi 5 juillet dernier, l'Ambassadeur de la République démocratique du Congo, Ileka Atoki a bénéficié un accueil chaleureux lui réservé par son homologue monégasque et sa délégation. Avant la cérémonie, les deux personnalités ont été, d'abord, invités à entonner les hymnes nationaux, ensuite, à écouter le mot de bienvenu de Claude Cottalorda. L'Ambassadeur de Monaco a remercié l'initiative congolaise qui est venue se placer comme 137ème Etat à tisser les relations diplomatiques avec le pays du Prince Albert II de Monaco.

Il a évoqué, dans son speech, des émouvants souvenirs de dernières visites de la Princesse de Honovre qu'elle avait maintes fois effectuées en République démocratique du Congo dans le cadre de l'Association Mondiale de l'Aide de l'Enfance (AMADE). Il a considéré celles-ci comme une "forme préliminaire des relations diplomatiques qui viennent d'être formalisée".

Prenant la parole à son tour, l'Ambassadeur Ileka Atoki a, en plus de ses liens informels qu'il a entretenus avec Monaco, souligné le poids politique de Monaco dans le concert des nations. Selon lui : "Monaco a joué un rôle important dans la sauvegarde de la paix et la stabilité dans la région et dans le monde à travers les initiatives de Son Altesse Royal, le Prince Albert II de Monaco, dans le secteur environnemental et touristique". En effet, les deux Etats se sont appréciés mutuellement et se sont convenus de renforcer la coopération dans ces domaines : domaine du tourisme et domaine de l'environnement.

L'Ambassadeur Ileka a présenté, dans le cadre de cette coopération, les nombreuses potentialités que regorge la RDC dans le secteur du tourisme, de l'environnement et dans les autres domaines qui n'ont pas laissé indifférent les Autorités monégasques.

Après la signature du communiqué conjoint, les deux autorités ont échangé des cadeaux pour sceller davantage le "mariage" entre la RDC et Monaco. Ils se sont séparés dans une ambiance de convivialité et de satisfaction d'une mission diplomatique accomplie, a fait savoir Jeannot Kuzi, attaché de presse de l'Ambassade congolaise en France.