Congo-Kinshasa: Intervention, secourisme, premiers soins, ... - Vers la mise en œuvre d'un Plan National de protection civile

Une réunion importante s'est tenue le mercredi 11 juillet 2018 en début de soirée au cabinet du Ministère de l'Intérieur et Sécurité. Elle était présidée par Henri Mova Sakanyi, le Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Il était question d'échanger sur la nécessité d'un Plan national d'intervention de protection civile.

Etaient rassemblés autour d'Henri Mova Sakanyi : les responsables de la police nationale, des humanitaires et de la société civile pour la prévention des risques et des catastrophes. Ici, la philosophie du VPM est avant tout rationnelle et simple. Au lieu de filmer avec son smartphone des scènes dramatiques, il faut plutôt développer des capacités d'intervention. Et cela est nettement plus raisonnable. D'autant plus que la vie est plus importante que la vidéo qui fera le buzz sur les réseaux sociaux.

Ainsi, bien de vies pourraient être sauvées par des gestes de ceux qui ont la connaissance de techniques d'intervention, de secourisme, de premiers soins, de déplacement et de transport des sinistrés.

Aujourd'hui plus que jamais, les animateurs de la société civile pour la prévention des risques et des catastrophes sont satisfaits de l'engagement du VPM de les accompagner en vue d'aplanir les écueils vers la reconnaissance juridique de la Plateforme nationale de protection civile. Tel que l'ont reconnu le Général AMATU Virginie de la Protection civile/PNC et Me Richard NGOYI de la Société civile/Réduction des risques des catastrophes.