Congo-Kinshasa: Né un vendredi 13 juillet 1956 - Que faut-il retenir de l'origine du nom Koffi Olomide ?

Sur le plan artistique, il indique que cette fête est une meilleure occasion de revisiter encore son ancien et nouveau répertoire de tubes inédits qui ont fait son histoire avec les "Koffiyettes" et "Koffiphiles'. Un répertoire décrit de 40 ans d'une carrière musicale avec succès.

A la fois mal compris dans la société, Koffi Olomidé sera bel et bien perméable à recevoir également, lors de la soirée, tous vos cadeaux marquant vos considérations et affections à son égard.

Voilà ce qu'on peut retenir de l'origine du nom Koffi Olomidé qui est devenu une légende vivante de la musique africaine. Cette star congolaise qui a vu le jour un vendredi 13 juillet, souffle sur ses 62 bougies, cette année 2018. Avec plus de 20 albums à son actif, l'artiste a décidé de célébrer son anniversaire, au cours d'une soirée spectaculaire et somptueuse, ensemble avec ses fans, au Pullman Hôtel, à Kinshasa.

Mais, ce n'est pas fini pour le jeune Antoine qui deviendra plus tard « Etudiant le plus célèbre du Zaïre ». Evidemment, son entourage affirme qu'il était non seulement intelligent mais aussi très éveillé par sa manière de réfléchir et de voir les choses. Puisqu'il savait développer les idées, Koffi réussira à faire un condensé de consonnes et voyelles pour sortir le nom Olomidé qui veut dire «l'homme aux longues idées».

A sa naissance, ses parents lui ont donné le nom d'Antoine Christophe AGBEPA MUMBA. Or, tout enfant né le 5ème jour de la semaine s'appellera «Edifolk », selon la coutume du pays de son père. Même chose du côté de la culture Ouest africaine qui attribue le nom de Koffi aux enfants né au début du weekend. Conscient de cette réalité, le fils de papa Charles et maman Amy Agbepa va transformer à sa manière ce nom d'origine ancestral «Edifolk» à Koffi pour confirmer qu'il est né un vendredi.

