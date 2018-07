Congo-Kinshasa: Congo Airways lance le Call Center

Lors d'une conférence de presse tenue au siège des Nations unies à New York, le secrétaire… Plus »

Notons que Congo Airways a rassemblé, pour ce faire, deux partenaires, à savoir : Congo Call Center et Info Sept pour le bon fonctionnement de ce service. Désormais opérationnel pour recevoir les préoccupations de sa clientèle, il suffit d'appeler les numéros suivant : 0815555869 et le 0996010660 pour entrer en contact avec le Call Center de Congo Airways, pour vos réservations, ou toute autre préoccupation.

Désiré Balaziré précise que pour un début, le Call Center fonctionne de lundi à vendredi de 7h30 à 19h00, et le weekend de 9h00 à 14h00 et ce, avant d'annoncer que dans un proche avenir ce service sera disponible 24h/24.

