Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-Off 2018 - V.Club sur le toit de la RDC

En première rencontre, le DCMP a obtenu son sauf-conduit pour la Coupe de la Confédération en raflant la troisième place, après sa précieuse victoire de deux buts à zéro face au FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi. Le milieu de terain Doxa Gikanji a signé le doublé gagnant (23e et 67e mn, buts de la tête sur deux passes décisives de Ricky Tulengi) du club entraîné par Otis Ngoma Kondi et son adjoint le technicien ivoirien François Guei. DCMP compte quarante-sept points, devant Sanga Balende (quarante-six).

La Linafoot a remis, à juste titre, le trophée de champion du Congo à V.Club qui en totalise désormais quatre dans cette compétition, derrière Mazembe qui en compte six et Daring Club Motema Pembe (DCMP) gratifié de cinq sacres. En présence du président de coordination, le général Gabriel Amisi, le staff technique avec Florent Ibenge à sa tête, le capitaine de V.Club, Nelson Munganga, a brandi le trophée dans un stade des Martyrs totalement acquis à la cause des Dauphins noirs qui ont remporté l'ensemble de leurs matchs de la manche retour du Play-Off. Ils terminent devant Mazembe (cinquante-quatre points).

