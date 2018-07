Cote d'Ivoire: Afreximbank - Benedict Oramah et Jean Louis Ekra procèdent au lancement d'une plateforme de Due Diligence

Nommé "Mansa", cette nouvelle plateforme vise à permettre aux banques et autres institutions financières et aux pouvoirs publics de voir comment fonctionne l'environnement des affaires.

En marge des Assemblées générale 2018 de la Banque africaine d'import export (Afreximbank), l'Ivoirien Jean Louis Ekra ex président de l'institution et son successeur Dr Benedict ont officiellement présenté, ce jeudi 12 juillet, à Abuja (Nigeria) un nouvel outil technologique pour mieux assurer la Due Diligence.

Nommé "Mansa", cette nouvelle plateforme vise à permettre aux banques et autres institutions financières et aux pouvoirs publics de voir comment fonctionne l'environnement des affaires. « Nous avons fait aboutir ce projet qui est une base de donnée vivante et interactive », s'est rejoui Dr Benedict Oramah. Pour lui "Mansa" va apporter un impact financier, il crée des opportunités pour l'Afrique et pour ceux qui veulent s'engager dans les affaires.

En claire, soutient-il, c'est un projet futuriste. « Si vous êtes une banque et vous souhaitez avoir les informations sur un client, cette plateforme vous permettra de vous rassurer en matière des obligations de vigilance », explique le président d'Afreximbank.

« Je suis très ravi de l'aboutissement de ce projet. Nous avons voulu à l'époque avoir une certaine idée sur un certain nombre de développement autour de la banque. Et nous avons jugé important de mettre en place cette plateforme. Preuve que la continuité dans les affaires et réel à Afreximbank », a indiqué Jean Louis Ekra.