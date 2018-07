Cote d'Ivoire: Afreximbank - Le gouvernement offre un terrain pour la construction du bureau d'Abuja

Pour le président d'Afreximbank, depuis sa création, Afreximbank avait approuvé plus de 17 milliards $ (près de 8500 milliards Fcfa) de financement à des organisations nigérianes.

La représentation de la Banque africaine d'import export (Afreximbank) à Abuja (Nigeria) aura désormais son bureau statutaire. Le gouvernement nigérian a offert un terrain pour la construction du nouveau bureau régional de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest anglophone.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée la veille de l'ouverture des Assemblées générales annuelles 2018 et du 25e anniversaire qui ont lieu du 11 au 14 juillet. Des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'entreprise, des organisations internationales et bien d'autres personnalités du continent africain et d'ailleurs participent à l'événement.

Lors de l'inauguration sur le site à Abuja qui a suivi la délivrance du titre de propriété, Dr. Oramah a rappelé qu' Afreximbank et le Nigeria avaient une relation bénéfique aux deux parties qui remonte à 1993, étant donné que c'est à Abuja que la banque a été créée il y a 25 ans, le Nigeria étant l'un de ses fondateurs. Ajoutant que la construction du bureau régional démontrait l'engagement à long terme de la banque vis-à-vis du Nigeria et de l'ensemble de la région d'Afrique de l'Ouest.

Pour le président d'Afreximbank, depuis sa création, Afreximbank avait approuvé plus de 17 milliards $ (près de 8500 milliards Fcfa) de financement à des organisations nigérianes.

Auparavant, Kemi Adeosun, ministre des Finances du Nigeria, a félicité Afreximbank pour ses succès au cours des 25 dernières années, en particulier pour ses efforts dans la suppression des obstacles au commerce, qui ont entravé l'union de l'Afrique.

« La construction de ce bureau régional juste à côté du ministère des Finances va créer des opportunités d'emploi pour nos jeunes et nos artisans. Surtout, la forte présence d'Afreximbank ici va rapprocher la banque du marché nigérian et lui permettra de jouer un plus grand rôle d'intermédiaire, très important à l'heure où nous nous efforçons de repositionner l'économie nigériane » a expliqué la ministre.

La banque prévoit de bâtir un complexe d'activités d'entreprise, avec des boutiques de services du commerce complets et intégrés. Il abritera un mini parc d'activités, un centre de conférences, des pôles d'innovation et des incubateurs destinés aux petites entreprises et un centre d'informations sur le commerce.

Récemment, Afreximbank a participé, au Nigeria, au développement de trois parcs industriels à Lagos, à l'établissement de centres de certification et d'inspection accrédités au niveau international, et à la mise en place de centres d'excellence dans le domaine de la santé, spécialisés, dans un premier temps, en cancérologie, cardiologie et hématologie.

Au Nigeria, la Banque a contribué à la création d'une capacité de production dans le domaine du cacao, du coton, du caoutchouc et de la fabrication légère, à la construction d'hôtels de stature internationale, et au financement de l'acquisition d'avions par des compagnies aériennes nigérianes. La quasi-totalité des banques nigérianes a reçu d'Afreximbank des lignes de crédit pour le financement de projet ou du commerce.