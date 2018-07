Congo-Kinshasa: Club remporte la 23ème édition du championnat de la Linafoot!

Lors d'une conférence de presse tenue au siège des Nations unies à New York, le secrétaire… Plus »

A cette occasion, la Linafoot via son sponsor, a procédé à la cérémonie haute en couleur de remise de trophée et des médailles. V.Club champion de la Linafoot 2018, gagne une enveloppe de 100.000 USD. Une première dans l'histoire de ce championnat de la RDC.

Par cette victoire, V.Club termine tous ses 22 matches et devient de nouveau champion de la Linafoot après l'avoir été en 2003, 2010 et 2015.

V.Club devient le tout premier champion de la Linafoot dans une phase de play-off à 12 équipes. Une édition très engagée avec des matches spectaculaires du début jusqu'à la fin. L'AS V.Club a réalisé un exploit d'autant plus qu'à la fin de la manche aller, 6ème au classement avec 16 points, les choses n'étaient pas faciles pour cette équipe des verts et noirs. Il fallait batailler dure, voire très dure. Du coup, V.Club se réveille et réalise une manche retour sans défaite. Les Dauphins Noirs ont tout gagné avec des scores lourds. Ils terminent le championnat avec un goal-average +46.

