On constate que ces trois dernières années, l'entreprise chère à Werrason a enregistré le départ de plus de 20 musiciens. Il ne reste que Café Roum parmi les anciens chanteurs et les instrumentistes qui, jusque-là, demeurent encore fidèles au Roi de la Forêt Werrason.

Très bon chanteur à la voix aiguë, Miel de Son a passé plus de 14 ans dans Wenge. Il est pratiquement les derniers survivants de la génération actuelle des vocalistes parmi les doyens qui résistaient encore dans le groupe. "L'homme à double revolver" quitte Wenge Maison Mère après le départ en foison de choristes talentueux tels que Héritier Watanabe, Deplick, Gabanna, Olivier, Eboa Lotin, Merlin Bouton, Cappuccino le beau-gars et Tadet... Toutes ces figures emblématiques qui faisaient fureur à l'époque, ont abandonné Wenge MM pour des raisons personnelles. Ils évoluent présentement chacun en carrière solo.

A peine traversé, le chanteur copte déjà un nouveau sobriquet pour signifier au public qu'il tourne la page de Wenge et veut écrire une nouvelle page de l'histoire avec la musique. Désormais, on l'appellera Miel de Son «Mboramisara».

