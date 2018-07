Congo-Kinshasa: Machine à voter - Yves Mpunga met la CENI au pied du mur !

Du choc des idées jaillit la lumière, il est clair ! De ce fait, il est conseillé de se prémunir davantage d'options novatrices pour palier, comme besoin de cause l'impose, aux aléas que peuvent causer les tensions entre ceux que l'on considère ici comme des antichtones et ceux qui leurs sont diamétralement opposés.

Dans la crise politique qui sévit en République Démocratique du Congo, dont les racines d'alternance produisent des faits polysèmes, Yves Mpunga, expert en Bases des données, programmations, Technologie de l'information et sécurité internet pour ne parler que de ça, a explicité depuis le siège de son parti LCM au cours d'une conférence de presse, les solutions sur mesure en son sens, pour parfaire la route vers les élections avec la machine à voter, tel qu'amorti par la CENI de Corneille Nangaa.

Puisqu'il faut faire avec, bien que vilipendée par la frange opposante et déconseillée par plusieurs institutions étrangères, utile était donc d'y apporter quelques coups d'assistance afin que le taux de crédibilité de ces fameux scrutins soit revu à la hausse.

Yves Mpunga, ne se voulant pas spectateur de l'histoire de sa propre nation, a proposé et expliqué dans une brochure, la solution capable d'accoiser toutes tensions et stopper ces indénombrables méfiances qui gravitent autour de la machine à voter, compagnon sine qua non de la CENI dans cette lutte pour l'organisation des élections d'ici le 23 décembre.

Comment faire ?

Pour Yves Mpunga, inutile d'allonger les débats sur les personnages. Il faut donc se mettre au travail. C'est-à-dire, trouver des voies et moyens en vue de garantir un bon usage de ces machines à voter et décrisper ce climat de méfiance à l'égard du dispositif qui est sensé aider la RDC à trouver une solution à ses préoccupations électorales.

Pour répondre aux moult questions dont celle liée au réseautage de toutes les machines à voter que propose le Président de la plateforme PFP, ou celle de la gérance par la CENI de la géolocalisation des machines à voter ou encore à celle de la configuration de l'algorithme de calcul des seuils de représentativité et son auteur, Yves Mpunga met en avant un plan solide et rassurant, à en croire ses propos.

A l'en croire, un budget estimé à 29.180.000,00 USD suffirait pour réaliser conjointement, si les institutions habilitées à mettre en marche son plan arrivaient à approuver son appui, ces élections crédibles tant réclamées et résoudre le problème de la fiabilité de la machine.

A cela, il faut ajouter des logiciels à créer notamment, celui de la gestion des circonscriptions de vote qui gérera tout le personnel lié aux circonscriptions électorales et leur affectation et aura un system biométrique pour contrôler tous les fonctionnaires et leur affectation au lieu de travail, celui de lecture des données biométriques des cartes d'électeurs (Interface Read ONLY), de l'Algorithme de calcul des seuils de représentativité, de connexion entre la CENI et les différentes circonscriptions de vote, de transmission des données à temps réel au siège de la CENI/Kinshasa ainsi que ceux de géolocalisation des équipements (machine à voter, serveur locaux) et contrôle de fonctionnement de ces derniers et le logiciel des calculs des voix à temps réel et affichage des résultats en ordre décroissant.

Avec un tableau de mise en œuvre de ce projet qui marquerait l'histoire, et un plan de recrutement d'au moins 2.731 personnes liées aux nouvelles technologies et autres domaines de la vie sociale, Yves Mpunga croit dur comme fer que les congolais auront en ces cinq mois restants, des élections crédibles épinglées d'une transparence absolue.

Ceci dit, cette chance qui semble être de toute évidence la toute dernière pour sauver la machine à voter n'est pas à boycotter, ni à laisser filer. Car, s'il faut vraiment organiser des élections à caractère démocratique, il serait nécessaire que tout le monde s'y mêle. N'est-ce pas là une bonne alternative qui dénouera cette pièce de théâtre pendante sur la scène politique et à des conséquences sévère sur la nation ?