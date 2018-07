Congo-Kinshasa: Congrès du MLC - Jean-Pierre Bemba virtuel candidat président

Lors d'une conférence de presse tenue au siège des Nations unies à New York, le secrétaire… Plus »

Cependant, un fait marquant au cours de cette première journée, c'est la présence d'autres acteurs politiques membres de l'opposition à l'instar de Félix Tshisekedi, Adolphe Muzito et Delly Sessanga. André Alain Atundu et Ramazani Shadari, tous deux cadres de la majorité présidentielle, ont créé la sensation en s'invitant à cette manifestation.

Et d'ailleurs, tout au long de l'inauguration des travaux, l'ombre de l'ex-challenger de Joseph Kabila à la présidentielle de 2006 a semblé planer sur les participants. Bien qu'absent, Jean-Pierre Bemba aura été la grande attraction de cette journée d'ouverture où son nom a été cité plus d'une fois par les différents intervenants à la tribune. « Il n'existe aucune entrave devant lui pour une candidature à la présidentielle, que ce soit d'ordre juridique, judiciaire ou matériel », à en croire Me Alexis Lenga, secrétaire général adjoint du MLC.

C'est tout le sens du congrès ouvert en l'absence du président national, Jean-Pierre Bemba, acquitté, il y a de cela un mois, après dix ans passés à la Cour pénale internationale et qui se serait replié à Bruxelles où il a rejoint sa famille biologique pour un repos bien mérité. Cela n'a pas empêché la direction du parti à convoquer ce congrès qui entend se pencher notamment sur le processus électoral ainsi que sur l'investiture des candidats MLC à la présidentielle et aux législatives.

Alors que l'Union pour la démocratie et le progrès social et l'Union pour la nation congolaise plaident pour une rencontre des forces de l'opposition pour peaufiner des stratégies communes quant à la façon d'aborder les prochaines échéances électorales, le Mouvement de libération du Congo (MLC) est plutôt préoccupé par la tenue de son congrès.

