Congo-Kinshasa: Musique - Innoss'B en concert au Collège Boboto

Lors d'une conférence de presse tenue au siège des Nations unies à New York, le secrétaire… Plus »

Du reste ses collaborations, notamment avec Werrason (Eloko) et Koffi Olomide (Elengi), pour ne citer que ces stars locales, prouvent à suffisance que ces derniers lui accordent du crédit au point de lui donner un coup de pouce. Même s'il y a ceux qui pensent qu'il a encore du chemin à faire, il a l'avantage d'être jeune et d'avoir le temps de forger sa carrière.

C'est dire que la musique d'Innoss'B, quoiqu'elle vogue entre afrobeat, coupé décalé et rumba, trouve preneur même parmi les plus jeunes. Les adolescents et même les enfants y compris. Des mélomanes apprécient qu'il parvienne ainsi à faire du succès auprès des petits et des grands car, il faut l'avouer, ce ne sont pas les adultes qui rechignent à danser sur un air d'Innoss'B. Comme quoi, petit poisson est en train de devenir grand.

Pour plusieurs, la vidéo d'"Ozo beta mabe" qui commence dans une salle de classe et dont la ribambelle de danseurs est vêtue à la manière d'écoliers avec sac à dos renvoie bien à cette image qu'ils ont encore de l'artiste. Et s'il faut ajouter à cela les mascottes de Disney, notamment Mickey, qui dansent à cœur joie, cela ne fait pas vraiment l'ombre d'un doute.

Innoss'B que l'on a vu quasiment grandir à vue d'œil au fil des ans et en même temps que sa jeune carrière compte parmi ses fans de nombreux adolescents. Il en était lui-même il n'y a pas si longtemps et semble avoir gardé une âme fraîche d'enfant, pensent certains d'entre eux.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.