Burkina Faso: Séraphin Dargani, coach des Etalons Juniors - « Je suis confiant »

« Les vidéos de leurs matches à domicile allaient nous donner beaucoup d'informations sur eux. C'est une équipe très forte à domicile. Elle a toujours cartonné ses adversaires à la maison. Nous allons travailler dans ce sens en gagnant chez nous avec un score large », a indiqué l'entraîneur des Etalons juniors, tout en précisant que son équipe est plutôt forte hors de ses bases. En ce qui concerne le mactch du samedi, Séraphin Dargani a été on ne peut plus clair, avant de conclure : « Au sein de mon équipe, le collectif est au service de tous. Je suis confiant ».

A l'exception de deux joueurs, Séraphin Dargani aura en sa possession samedi le même groupe qui a franchi l'étape de la Lybie lors du second tour. Franck Lassina, le joueur de l'Ajax Cape Town en Afrique du Sud et Edmond Tapsoba Leixoes D2 Portugal. Si le premier souffre actuellement d'une blessure, le second n'a pas été libéré par son club.

Dans le cadre du dernier tour qualificatif pour la CAN U20, Niger 2019, les Etalons juniors affronteront les Panthères Juniors du Gabon, le samedi 14 juillet prochain au stade du 4-Août, à Ouagadougou. Pour cette première manche qualificative, le coach Séraphin Dargani et ses garçons comptent sur leur collectif pour assurer un bon résultat à domicile, avant le match retour à Libreville.

