Tunisie: Une si belle symphonie de couleurs...

Les couleurs vibrent au sein des formes, s'agitent, se côtoient, parfois se mélangent, faisant ainsi naître les couleurs sous-jacentes de l'être.

A mi-chemin entre le figuratif et l'abstrait, de l'imaginaire et du réel, leur travail propose une rencontre au-delà du temporel.

Cependant, chacune de ces artistes peintres l'appréhende d'une manière différente, apportant l'une comme les autres sa vision personnelle, sa propre philosophie et ses émotions. Et c'est justement cette différence des approches qui fait toute la richesse et la profondeur de cette rencontre. Des œuvres qui témoignent de leur grand talent et de leur passion commune et où on retrouve tour à tour de l'énergie, de la sobriété, la construction et l'analyse, la densité, l'originalité, la réflexion et la richesse chromatique et émotionnelle.

Des œuvres aux multiples facettes où l'humain occupe une place importante et recouvre sa force vitale, où l'émotion prend vie, sous la forme de figures différentes. Chaque toile est un fragment de vie qui laisse toute latitude à ceux qui la contemplent de l'interpréter à leur guise.

Sur la toile chacune des artistes laisse s'exprimer ses impulsions produisant ainsi des œuvres fines et délicates. En effet, et au-delà des touches qui s'entremêlent avec une grande liberté dans ces œuvres, c'est dans des univers plastiques très personnels que nous entrons, où des lignes, des formes, des couleurs vont s'affronter jusqu'au moment où on arrive à une impression d'équilibre après le vertige.

La forme, le trait et la matière représentent leur mode d'expression, le tout au service d'une harmonie colorée. Celle-ci diffère d'une artiste à une autre, elle est parfois légère, translucide, parfois encore énergique et puissante ou profonde et diaphane, mais toujours poétique. Il faut seulement que le regard se laisse toucher et emporter par l'œuvre et dans l'œuvre.

De belles compositions où les sphères légères, aériennes, répondent aux formes, multiples et différentes, dans des œuvres façonnées par l'imaginaire de chacune des peintres, mais où la délicate et riche gamme colorée des géométries et des espaces où elles baignent jouent une symphonie fraîche et joyeuse.

Une belle exposition à voir jusqu'au 14 juillet.