Tunisie: Une magnifique ambiance

Très touchante dans ce rôle, Sandrine Bonnaire incarne dans ce film un féminin pluriel et passe de la soumise à ses conditions sociales, la triste mère délaissée à la militante qui payera les frais de la décolonisation et assistera à une réalité autre, celle des rudes conditions de travail dans les usines marocaines.

Entre une classe ouvrière agonisante en France et une autre surexploitée au Maroc, le film nous parle de cette mondialisation ravageuse qui détruit des vies à travers le destin d'une femme brave et courageuse.

Sorti en 2017, ce drame social met à l'écran Sandrine Bonnaire dans le rôle d'Edith, 45 ans, ouvrière qui, au moment du plan social mis en place par l'entreprise de textile pour laquelle elle travaille, est face à un choix. Elle peut accepter son licenciement et partir avec les indemnités ou alors se délocaliser avec l'entreprise au Maroc. Edith, veuve et seule depuis que son fils a pris son indépendance, décide de prendre le large pour Tanger.

Une bonne qualité du son pour cette projection en plein air et une audience disciplinée, rien de mieux pour bien profiter du film du réalisateur et acteur français Gael Morel en présence de l'équipe du film.

Si les salles ont manqué d'attirer un grand public pour ces premiers jours (Coupe du monde oblige ou manque de communication), les Toiles de mer ont pu séduire petits et grands. Ce fut le cas, mercredi dernier, à la plage de La Marsa où une très belle ambiance s'était créée autour du film français «Prendre le large». Des transats installés sur une bonne partie de la plage (du côté du complexe sportif La Marsa Jeune), d'autres spectateurs ont prévu des serviettes de plage, les moins avertis se sont installés sur le sable et certains curieux ont préféré suivre de loin le «spectacle».

